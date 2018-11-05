تركيا: ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوياته منذ 15 عامًا

05 نوفمبر 2018 - 12:09 م

أعلن معهد الإحصاءات التركي، بيانات رسمية اليوم، الاثنين، تفيد بأن معدل التضخم السنوي في تركيا سجل 25% في أكتوبر الماضي ليبلغ أعلى مستوى في 15 عامًا، مدفوعًا بأزمة تراجع سعر الليرة التي شهدتها تركيا خلال الشهرين الماضيين.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن المعهد أن أسعار المستهلكين قفزت 2.67% عن الشهر السابق متجاوزة التوقعات لزيادة تبلغ 2% في استطلاع أجرته "رويترز".

وارتفاع التضخم في أكتوبر ناجم عن زيادة أسعار الملابس والأحذية 12.74% عن الشهر السابق والسكن 4.15%، وفقًا لـ"رويترز".