  • الإثنين 05 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:59 م
بحث متقدم
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

تعليق «الأعلى للإعلام» على النهائي بين الأهلي والترجي

منى عراقي تحقق أمنية "طفل السرطان" بركوب الطائرة

التحفظ على منى عراقي بقسم الأزبكية

اللواء أحمد عبد الحليم

وفاة اللواء أحمد عبد الحليم مستشار أكاديمية ناصر العسكرية

الرئيس السيسي

الرئيس: "مش أنا اللي هحقق حلم المصريين"

صورة الخبر

نص أول حوار لـ"أبناء خاشقجي" مع "سي إن إن"

السيسي

بث مباشر.. فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

صلاح

شاهد.. تمثال محمد صلاح قبل التعديل

ارشيف

إعلامي تونسي يتراجع عن تهديده لجمهور الأهلي

عمرو أديب

شاهد.. متصلة لـ"أديب": "هحلف عليك بالطلاق"

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

شاب لبنانى يتسبب في ضحك الرئيس "السيسي"

تركيا: ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوياته منذ 15 عامًا

عرب وعالم

تركيا
تركيا

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"كان معي 100مليار جنيه فى سن صغيرة والغلابة مش سكتى"

#

بعد 15 عامًا.. كينيا تقترب من العودة لأمم أفريقيا

#

النزول بالسن بمدارس التمريض بالقليوبية

#

فرغلي: "إحنا عايشين على الذكريات"

تركيا

رويترز

تضخم

أعلن معهد الإحصاءات التركي، بيانات رسمية اليوم، الاثنين، تفيد بأن معدل التضخم السنوي في تركيا سجل 25% في أكتوبر الماضي ليبلغ أعلى مستوى في 15 عامًا، مدفوعًا بأزمة تراجع سعر الليرة التي شهدتها تركيا خلال الشهرين الماضيين.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن المعهد  أن أسعار المستهلكين قفزت 2.67% عن الشهر السابق متجاوزة التوقعات لزيادة تبلغ 2% في استطلاع أجرته "رويترز".

وارتفاع التضخم في أكتوبر ناجم عن زيادة أسعار الملابس والأحذية 12.74% عن الشهر السابق والسكن 4.15%، وفقًا لـ"رويترز".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

كيف تحسن الدول صورتها؟

فراج إسماعيل

جرذان وكلاب..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ44.501 مليار دولار
» تسوس الأسنان في المنام يدل على القلق
» خدعة سحرية تتسبب في وفاة صاحبها أمام المشاهدين
» الملك سلمان يجري أول جولة داخلية منذ توليه العرش
» التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة الحدود
» هذا ما قاله "الحلفاوي" عن استبعاد "سليمان" من المنتخب
» شاهد.. المهندسة الراقصة: "ماما بتيجي تتفرج عليا"
» أحمد بدير قاضٍ في "البيت الأبيض"
» تعيين أمين عام جديد لاتحاد الأوقاف العربية
» طارق مجدي يدير لقاء الزمالك والحدود تحكيمًيا بالدوري
» مقتل وإصابة 24 شخصًا في سلسلة انفجارات بالعراق

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:46 م

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن