تعليق «الأعلى للإعلام» على النهائي بين الأهلي والترجي

05 نوفمبر 2018 - 12:21 م

طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وسائل الإعلام خاصة الرياضية، بالموضوعية والمهنية فى تغطية نهائي دوري أبطال إفريقيا بين ناديي الأهلي المصري والترجي التونسي.

وشدد المجلس، فى بيان له، على ضرورة تهيئة الأجواء لمنافسة شريفة بين الفريقين، كى يخرج النهائي الأفريقي عرسًا كرويًا يسر عشاق اللعبة في البلدين.

وطالب المجلس بأن يتحلى كل عناصر اللعبة بالمسئولية خاصة أن اللقب بات عربيًا، وأن أي فريق يفوز به هو فوز للآخر.

ويأتي بيان المجلس على خلفية ما رصدته لجنة ضبط الأداء الإعلامي الرياضي برئاسة الناقد الرياضي فهمي عمر، حيث قدمت تقريرًا للمجلس تؤكد فيه وجود العديد من المداخلات على القنوات الفضائية لم تلتزم بالمهنية أو معايير التحليل الموضوعي لفنيات اللعب.

وطالبت اللجنة البرامج، بالابتعاد عن ما تبثه وسائل التواصل الاجتماعي من أفكار هدامة تفتقر إلى الروح الرياضية والمسئولية الأخلاقية والاجتماعية.



