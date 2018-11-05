"عمومية أسمنت حلوان" توافق على تقسيمها إلى شركتين

05 نوفمبر 2018 - 12:23 م

وافقت شركة أسمنت حلوان التابعة لشركة السويس للأسمنت اليوم، الاثنين، خلال جمعيتها العمومية غير العادية على اعتماد مشروع تقسيم الشركة إلى شركتين.

وقال بيان للشركة أرسلته للبورصة المصرية، إن الجمعية العمومية للشركة، انعقدت أمس ووافقت أيضًا على عملية بيع الشركة المنقسمة، المالكة لمصنع الأسمنت الأبيض لصالح شركة إعمار للصناعات.

وفي 21 أكتوبر الماضي أعلنت شركة أسمنت حلوان، وهي شركة تابعة لشركة السويس للأسمنت، توقيع عقد مع شركة إعمار للصناعات لبيع مصنع الأسمنت الأبيض المملوك لشركة أسمنت حلوان، الكائن في محافظة المنيا.