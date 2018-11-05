إلغاء الحبس الاحتياطي لـ5 متهمين وإخلاء سبيلهم

05 نوفمبر 2018 - 12:34 م

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا الدائرة 11 المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قبول الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية رقم 630 لسنة 2017 وإلغاء قرار الحبس الاحتياطى وإخلاء سبيل كل من عبد المنعم زكى وعلاء محمد محمود ورحيم كامل وحمدى أحمد محمد حسن محامى "ومحمد حسن".

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور ومنع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ود. عادل السيوى.

وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بإلغاء قرار الاستئناف وإخلاء سبيل المتهمين تأسيسا على انتفاء قرارات الحبس الاحتياطي، ودفع بسقوط الحبس الاحتياطى وذلك لاحتجاز المتهمين بدون وجه حق قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بمدة 24 ساعة، موْكدًا أن هوْلاء المتهمين ليس لديهم أحراز.