إلغاء الحبس الاحتياطي لمتهمين بـ"خلية شقة الهرم" وإخلاء سبيلهم

05 نوفمبر 2018 - 12:35 م

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة الدائرة 11، قبول الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع فى القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا المسماة إعلاميًا "خلية شقة الهرم"، وألغت قرار الحبس الاحتياطى وإخلاء سبيل كل من إبراهيم سيد وسعد السيد ومصطفى فرح ومحمد أحمد فرحات وعبد المعز منصور.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام أبو العلام وعادل السيوي.

وكان مصطفى نصر دفاع المتهمين التمس قبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بإلغاء القرار المستأنف والأمر بإخلاء سبيل المتهمين ودفع بعدم جواز نظر أمر مد الحبس التجاوز المدة القصوى للحبس الاحتياطى وهو سنتين كما نصت المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.