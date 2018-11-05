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"مستقبل وطن": الشباب هم فرس رهان السيسي في النهوض بمصر منذ بداية عهده

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المهندس معتز الدريملى القيادى بحزب مستقبل وطن

أمينة عبد العال

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قال المهندس معتز الدريملي، القيادى بحزب مستقبل وطن، إن منتدى شباب العالم بشرم الشيخ يعد قفزة سياسية كبيرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيحقق حملة إعلامية ترويجية لمصر في كل أنحاء العالم، مؤكدًا أن الشباب هم فرس رهان السيسي في النهوض بمصر.

وأكد "الدريملي"، في تصريحات صحفية، أن الرئيس السيسي يراهن على الشباب منذ توليه المسئولية المشروعات الكبرى التى تنفذ فى الوقت الراهن، موجهًا بشكل كبير إلى الشباب، ومنها على سبيل مشروع الـ500 ألف وحدة سكنية، ومشروع استصلاح 1,5 مليون فدان، والمشروعات الجاري تنفيذها على محور قناة السويس، تستهدف توفير ملايين فرص العمل للشباب، ومشروعات الطرق الجاري استكمالها تتم بسواعد شباب مصر، ومن أجل توفير حياة أفضل لهم.

وشدد "القيادي بمستقبل وطن"، على أن الشباب يشكلون نحو ثلثي المجتمع المصري، ولا يمكن تجاهل آرائهم أو أفكارهم لبناء مصر الحديثة، وفكرة تنظيم فعاليات دورية تحت رعاية رئيس الجمهورية هدفها وغرضها دمج ومشاركة الشباب فى وضع حلول للقضايا والمشاكل المستعصية التي تواجه انطلاق الدول المصرية، ومن بين هذه الفعاليات انعقاد منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.

ولفت إلى أن  اختيار مدينة شرم الشيخ لانعقاد هذه الفعالية  رسالة سلام تبعث بها مصر إلى العالم من خلال الشباب المشاركين من كل الدول، مضيفًا أن مصر من خلال مؤتمر شباب العالم تخاطب الإنسانية وتؤكد على مفهوم نشر السلام للمستقبل عن طريق القيادات الشبابية القادمة.



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