الرئيس "السيسي" يحذر من مخاطر الـ"سوشيال ميديا"

05 نوفمبر 2018 - 01:31 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن شبكات التواصل الاجتماعي تؤثر على الشعوب المتقدمة بطرق إيجابية على عكس من نراه في الشعوب الأخرى قليلة الوعي والتي تتأثر بشكل سلبي بجميع مواقع السوشيال ميديا.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال تعقيبه في المائدة المستديرة المنعقدة بمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ بعنوان:"مواقع التواصل الاجتماعي : تنقذ أم تستعبد مستخدميها"، أنه يجب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي، وعدم تأثيرها علي أمن واستقرار الدول، مؤكداً أن هناك استخدام للشائعات بشكل كبير.

وأكد أن الاستخدام غير المتوازن لهذا الأمر له تأثير سلبي، ولا بد من إثارة الشخصية الإنسانية للتعامل مع الواقع بشكل متواصل ومتكامل.

وأوضح الرئيس السيسي إن شبكات التواصل الاجتماعى تطور إنسانى قائم وسنتعامل معه، لأنه جزء من صناعة ربنا سبحانه وتعالى فى الوجود.

وأشار إلى أن أى اختراع قد يكون أداة للبناء أو أداة للتدمير، لذلك يجب تجهيز المجتمعات لاستيعاب التطور المتوقع حدوثه فى شبكات التواصل الاجتماعى حتى لا نتعرض لمشكلات مثلما حدث.

وتابع الرئيس فى كلمته:" الدول المتقدمة تستطيع أن تتعايش مع شبكات التواصل الاجتماعى دون خطورة، وذكرت فى محاضرة فى 2010 وقت أن كنت مدير الاستخبارات أن التطور الحادث فى وسائل الاتصال سيؤدى إلى خطر كبير فى مصر والمنطقة العربية، وحدث بالفعل، حيث تم تصوير انطباع عن شكل وحالة الدولة وأهمية التغيير من خلال الاستخدام اللى إحنا مكناش كدولة وكشعب مستعدين، ومستوعبناهوش إلا بعد الأحداث التى مرت بها مصر".

وقال الرئيس: "ما حدث مش عيب من الشبكة، ولكن عيبنا، اللى إحنا مكناش قادرين، ومش مستعدين لهذا التطور اللى استخدم ضدنا، وتشكيل انطباع غير حقيقى عن واقعنا يحرك الجماهير، ويؤدى فى النهاية إلى مشكلة كبيرة فى منطقتنا".



