تجميد عمل موقع "كاتب" المعني بحقوق الإنسان لأجل غير مسمى

05 نوفمبر 2018 - 01:32 م

أعلنت إدارة الموقع الإلكتروني "كاتب" المعنى بالدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن تجميد العمل به لأجل غير مسمى.

وذلك بسبب قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في إجبار الشبكة العربية وفريق العاملين بموقع كاتب على تجميد نشاطه بدءا من اليوم ولأجل غير مسمي.

وجاء ببيان الشبكة العربية، أن موقع كاتب والذي رغم حجبه بعد إطلاقه بـ9 ساعات فقط في نهاية شهر يونيو الماضي 2018، قد حاز ثقة ومصداقية كبيرة ، نتيجة تبنيه قضايا الصحافة المهنية والمستقلة في مصر ، و تغطيته لحالة الحريات العامة وسيادة القانون وقضايا سجناء الرأي.

إلا مع صدور العديد من القوانين متعلقة لحرية الإعلام وقرارات المجلس الأعلى للإعلام الذي يرأسه السيد مكرم محمد أحمد جعل موقع كاتب وفريقه يقعون بين شقي رحي ، إما دفع أموال طائلة لا قبل للشبكة العربية وفريق تحرير كاتب بها ، لا تضمن حتى رفع الحجب عن الموقع ، أو الاستمرار في العمل والتعرض لغرامات مالية باهظة فضلا عن اغلاق الموقع.