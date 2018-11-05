"فيفا" يخلد مقتنيات الحضري في متحف سويسرا

05 نوفمبر 2018 - 01:39 م

شكر اللاعب عصام الحضري حارس مرمى المنتخب السابق والإسماعيلي الحالي، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب تخليد مقتنيات اللاعب في متحف الفيفا بسويسرا.

ونشر السد العالي، عبر صفحته على "تويتر"، صورًا للمقتنيات التي وضعها "فيفا" في المتحف وقال في تغريدة له: "شرف عظيم لى أن يتم تخليد مقتنياتي فى متحف "fifa بزيورخ بعد تحقيق الرقم القياسى لأكبر لاعب يشارك فى تاريخ كأس العالم".

وكان الحضرى حقق رقمًا قياسيًا بمونديال روسيا، كأكبر لاعب يشارك في النهائيات، وكسر رقم الكولومبي فريد موندراجون الذى سجله فى نهائيات البرازيل 2014.

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