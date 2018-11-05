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تجديد حبس رئيس حي الهرم و3 آخرين في قضية الرشوة

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الرشوة

قاضى المعارضات

تجديد حبس

الموسكى

رئيس حي

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة المستشار محمود عادل الياس، تجديد حبس اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم فى اتهامه بقضية الرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات وظيفته، والرشاة الـ3 المتهمين بعرض رشوة مالية 45 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة بالجيزة.

وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة كشفت تفاصيل اتهام رئيس حى الهرم اللواء إبراهيم عبد العاطى بتقاضى رشوة مالية، مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء، وتبين من خلال التحقيقات، أن أحد الرشاة الصادر ضدهم قرارًا بالحبس هو مالك مجمع مدارس تحت الإنشاء، وسعى من أجل عدم تحرير الحى مخالفات خاصة بالإنشاءات التى يقوم بها فى دائرة الحى.

 

التحقيقات أشارت إلى أن نتائج الحصر الأولية كشفت تقاضى المتهم مبلغ رشوة مقداره 700 ألف جنيه مقابل التغاضى عن مخالفات البناء التى تقع ضمن دائرة الحى واختصاصه، فضلًا عن الهدايا العينية الأخرى والشقق السكنية.

 

وواجهت النيابة العامة المتهم بنتنائج التحقيقات وتحريات الرقابة الإدارية وهى ما أنكرها فى بداية الأمر، وحينما تمت مواجهته بالتسجيلات الصوتية، واعترافات الرشاة فصمت ولم يستطيع التبرير.

 

وبينت التحقيقات، أن الرشاوى التى اتفق المتهم على تقاضيها، عبارة عن ثلاث شقق سكنية بمناطق مختلفة داخل وخارج القاهرة، وشيكات بنكية بمبالغ مالية مختلفة جارى حصرها، وما زالت التحقيقات جارية.

 

وتابعت، أن رئيس حى الهرم، تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعد العقارات المخالفة بدائرة حى الهرم والتابعة لإحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالى، وأنه تم تسجيل تلك المفاوضات التى تمت بين المتهم والراشى، بمعرفة الأجهزة الرقابية وبناء على قرار صادر من النيابة العامة.

 

 



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