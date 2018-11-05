وصول السفير المصري الجديد إلى تل أبيب

05 نوفمبر 2018 - 02:28 م

أفاد اوفير جندلمان، المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية، بأن اليوم وصل السفير المصرى الجديد الذى تم اعتماده داخل إسرائيل وهو السفير خالد عزمى .

وأضاف "جندلمان"، خلال تغريدته على موقع "تويتر"، قائلاً: "وصل السفير إلى مقر وزارة الخارجية بأورشليم حيث قدم لمدير دائرة المراسم السفير ميرون ريؤوفين نسخة عن أوراق اعتماده".

وخالد عزمي هو السفير المصري السابع لدى إسرائيل، منذ توقيع اتفاقية السلام بين البلدين عام 1979، وتضم لائحة سفراء مصر لدى إسرائيل، كلا من: سعد مرتضى، ومحمد بسيوني، ومحمد عاصم إبراهيم، وياسر رضا، وعاطف سيد الأهل.

ومن المقرر أن يقدم السفير المصري الجديد، والسفير الأردني الجديد غسان المجالي، وسفراء جدد آخرين، أوراق اعتمادهم للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، يوم الخميس المقبل.

وأقرّت لجنة التعيينات العليا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، مؤخراً تعيين أميرة أورون، سفيرة اسرائيل في القاهرة، والتي ستخلف السفير الحالي دافيد غوفرين، لتصبح أول امرأة تتولى مهام هذا المنصب الدبلوماسي في مصر.