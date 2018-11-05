  • الإثنين 05 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:58 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

الرئيس يعاتب أحد المشاركين بمنتدى شباب العالم

محاكمة

تجديد حبس رئيس حي الهرم و3 آخرين في قضية الرشوة

بديع

10 يناير.. الحكم على "بديع" وآخرين في "أحداث الاستقامة"

الحضري

"فيفا" يخلد مقتنيات الحضري في متحف سويسرا

صورة الخبر

نجل خاشقجي يكشف تفاصيل آخر لقاء له مع والده

"كاف" يهنئ الخطيب بعيد ميلاده الـ62

نص رسالة "كاف" للاعبي الأهلي والترجي

منى عراقي تحقق أمنية "طفل السرطان" بركوب الطائرة

التحفظ على منى عراقي بقسم الأزبكية

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

تعليق «الأعلى للإعلام» على النهائي بين الأهلي والترجي

اللواء أحمد عبد الحليم

وفاة اللواء أحمد عبد الحليم مستشار أكاديمية ناصر العسكرية

الرئيس السيسي

الرئيس: "مش أنا اللي هحقق حلم المصريين"

وصول السفير المصري الجديد إلى تل أبيب

آخر الأخبار

عزمى مع ريؤوفين
عزمى مع ريؤوفين

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

السفير المصري الجديد يصل إسرائيل

#

أول تغريدة من السفير البريطاني الجديد: مصر أم الدنيا

#

جنوب إفريقيا تعيد سفيرها لإسرائيل

#

باراجواي تخذل إسرائيل وتتراجع عن نقل سفارتها إلى القدس

إسرائيل

تل ابيب

القاهرة

خالد عزمى

أفاد اوفير جندلمان، المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية، بأن اليوم وصل السفير المصرى الجديد الذى تم اعتماده داخل إسرائيل وهو السفير خالد عزمى .

وأضاف "جندلمان"، خلال تغريدته على موقع "تويتر"، قائلاً: "وصل السفير إلى مقر وزارة الخارجية بأورشليم حيث قدم لمدير دائرة المراسم السفير ميرون ريؤوفين نسخة عن أوراق اعتماده".

وخالد عزمي هو السفير المصري السابع لدى إسرائيل، منذ توقيع اتفاقية السلام بين البلدين عام 1979، وتضم لائحة سفراء مصر لدى إسرائيل، كلا من: سعد مرتضى، ومحمد بسيوني، ومحمد عاصم إبراهيم، وياسر رضا، وعاطف سيد الأهل.

ومن المقرر أن يقدم السفير المصري الجديد، والسفير الأردني الجديد غسان المجالي، وسفراء جدد آخرين، أوراق اعتمادهم للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، يوم الخميس المقبل.

وأقرّت لجنة التعيينات العليا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، مؤخراً تعيين أميرة أورون، سفيرة اسرائيل  في القاهرة، والتي ستخلف السفير الحالي دافيد غوفرين، لتصبح أول امرأة تتولى مهام هذا المنصب الدبلوماسي في مصر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

كيف تحسن الدول صورتها؟

فراج إسماعيل

جرذان وكلاب..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بالأسماء.. طاقم تحكيم مصر وتونس بتصفيات أمم أفريقيا
» الوليد بن طلال يكشف كواليس اعتقاله في "الريتز كارلتون"
» حقيقة تدوينة "صلاح" المثيرة للجدل عن التمثال المنحوت
» 22 لاعبًا بقائمة الأهلي المتجهة لتونس
» ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ44.501 مليار دولار
» تسوس الأسنان في المنام يدل على القلق
» خدعة سحرية تتسبب في وفاة صاحبها أمام المشاهدين
» الملك سلمان يجري أول جولة داخلية منذ توليه العرش
» التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة الحدود
» هذا ما قاله "الحلفاوي" عن استبعاد "سليمان" من المنتخب
» شاهد.. المهندسة الراقصة: "ماما بتيجي تتفرج عليا"

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • مغرب

    05:08 م

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن