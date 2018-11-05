استشهاد أمين شرطة في مطاردة مع تكفيريين

05 نوفمبر 2018 - 02:29 م

استشهد أمين شرطة من قوة مباحث القنطرة شرق التابعة لمديرية أمن الإسماعيلية صباح اليوم، الاثنين، أثناء مشاركته في حملة أمنية مكبرة لملاحقة بعض العناصر الإرهابية بالقنطرة شرق بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بالمحافظة مساء الأحد وجارٍ ملاحقة العناصر الإرهابية ومحاولة القبض عليهم قبل الفرار داخل الدروب الصحراوية.

كان اللواء محمد علي حسين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من مستشفي القنطرة شرق يفيد بوصول أمين شرطة "محمد بكري حسانين حسن" 43 عامًا، جثة هامدة مصابة بطلق ناري بالصدر أدى إلى وفاته مباشرةً.

وأشارت المعلومات إلى أن الشهيد كان ضمن حملة أمنية مكبرة بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بالإسماعيلية بمنطقة جلبانة بالقنطرة شرق، وأثناء التعامل مع العناصر الإرهابية وملاحقتها بصحراء القنطرة شرق، أصيب الشهيد بطلق ناري بالصدر أدى إلى استشهاده في الحال.

وقال مصدر أمني، إنهم لن يتركوا الإرهاب يحقق أغراضه الدنيئة في النيل من الوطن، ولا نبالي الموت جملة واحدة في القضاء على هذا الإرهاب الأسود، الذي تقتله الإنجازات الكبيرة التي تبنى على أرض البلاد.

ولفت المصدر، إلى أن الأجهزة الأمنية تستمد من هذه الأعمال الخبيثة الخسيسة حماس الإرادة في الانتقام والثأر، مؤكدا أن الداخلية قادرة على ملاحقتهم وسيكون الرد بالغ القسوة.