صلاح خاشقجي: أخشى هذا الأمر عند عودتي لعملي بجدة

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السعودية

سي ان ان

ولى العهد

صلاح خاشقجي

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه من المقرر أن يعود نجل الصحفي البارز، جمال خاشقجي، إلى عمله المصرفي في جدة قريبًا، إلا أنه يخشى من رد فعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي على قيامه بهذه الخطوة.

ويقول صلاح خاشقجي، في حواره مع الـ"سي إن إن" الأمريكية، إن "مصافحته مع ولي العهد السعودي قبل مغادرته المملكة العربية السعودية قبل أسبوعين قد أسيء تفسيرها على نطاق واسع".

وأوضح "صلاح" في حواره، "أعني أنه لم يكن هناك شيء، لقد كانوا على وشك تحليل الوضع برمته بصورة خاطئة" .

وتابع: "أنا أفهم لماذا يحاولون القيام بذلك، إنهم يحاولون الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات من أي شيء، وهو أمر نقوم به أيضًا، لكن في بعض الأحيان، يكون الأمر مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأحيانًا لا يكون لها أي معنى".

وصرح "صلاح" بأنه ينتظر انتهاء التحقيق وخروج الحقائق.

وقال نجل خاشقجي: "لقد أكد الملك سلمان أن جميع المعنيين سيقدمون للعدالة، وأنا أؤمن بذلك، وهذا سيحدث، وإلا لما كان السعوديون سيبدأون تحقيقًا داخليًا".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يضع ثقته في الملك، أجاب صلاح: "نعم".

ونوهت الشبكة بأن صلاح وعبدالله وأخواتهما نهى (27 عاما) ورزان (25 عاما) كلهم يريدون أن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي، موضحة أنهم ما زالوا يعيشون ويعملون في الشرق الأوسط ووضعوا تحت أضواء لا يُحسدون عليها.



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