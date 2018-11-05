1700 جنيه تنهي حياة شاب في قنا

05 نوفمبر 2018 - 02:35 م

شهد مركز نجع حمادي بمحافظة قنا واقعة قتل مخزية, حي لقى شاب مصرعه، بعد إصابته بطعنات بسلاح أبيض في مشاجرة، بسبب خلافات مادية على ما تبقى من ثمن هاتف محمول، اشتراه المجني عليه من المتهم، ولم يسدد مبلغًا تبقى من ثمنه، فقتله خلال مشاجرة نشبت بينهما,فيما تولت النيابة العامة التحقيقات في القضية.

البداية كانت بتلقى اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارًا من المباحث الجنائية، تفيد بمصرع، عز محمود عبد العزيز، 21 عامًا، مقيم بقرية نجع قابول، على إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء بينه وبين، «محمد . ح . أ»، الذي طعنه بـ«مطواه»، بأحد شوارع دائرة مركز نجع حمادي.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، تفاصيل المشاجرة وحادث القتل، حيث أن المجني عليه والمتهم دخلا في مشاجرة بسبب خلافات مادية بينهما على هاتف محمول، حيث اشترى المجني عليه من المتهم هاتف محمول قيمته 2400 جنيه سدد منهم 700 جنيه، وتبقى 1700 جنيه، ونشبت بينهما مشادات كلامية بمدينة نجع حمادي، وقام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض، أسفر عن مصرعه.



