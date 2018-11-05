الرئيس يعاتب أحد المشاركين بمنتدى شباب العالم

05 نوفمبر 2018 - 02:36 م

عاتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحد الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم، بسبب عدم إخبار المسئولين في الدولة بمبادرته لتأهيل الطلاب في المنيا.

وقال "السيسي"، خلال كلمته بجلسة "كيف نبني قادة المستقبل؟" بمنتدى شباب العالم 2018 اليوم، الإثنين، "يا دكتور حسين عن التجربة اللي أنت عملتها في المنيا مش كنت اديتنا فرصة إننا نغطيها إعلاميا علشان نوري المصريين قصص الشباب اللي بيعمل وبيجتهد ونظهرها لهم".

وتابع: "أنت خليت الطلبة في المنيا بعد تعليمهم وتأهيلهم والاختيار بشكل جيد يقوم بالتدريس في مكان آخر"، مضيفًا: "هذا أمر أكثر من رائع لأن الفكرة تكمن في بناء الشخصية للمتلقي والذي يقوم بالدور لأننا بنقوله أعطي كما أعطيت".

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