كيف تحافظين على شعرك في الشتاء؟

05 نوفمبر 2018 - 02:42 م

أحيانا يتلف الشعر في الشتاء بسبب البرودة وسوء العناية بالشعر.

في هذا المقال نقدم بعض النصائح للعناية بالشعر والاهتمام به :

اغسلي شعرك في فصل الشتاء مرتين أو ثلاث مرات على الأكثر في الأسبوع، حيث إنّ غسله يوميّاً يُفقِد فروة الرأس الزيوت الطبيعيّة التي تحتويها، فينتج عن ذلك حدوث جفاف في الشعر.

احرصي على استخدام أنواع الشامبو التي تحتوي على خلاصة الفواكه أو الأعشاب الطبيعية، فهذه الأنواع تحافظ على الشعر رطباً ولا تضرّه مقارنة بتلك المحتوية على المواد الكيماوية أو الألوان الصناعية.

استخدمي البلسم أو منعّم الشعر، فهو يمدّ الشعر بالمعادن الأساسية الضرورية لنموه، ويحبّذ تركه على الشعر لمدّة ربع ساعة على أقلّ تقدير.

لا تستخدمي الماء الساخن لغسل الشعر شتاءً، واستخدمي الماء الفاتر الذي تزيد درجة حرارته عن حرارة الغرفة بدرجتين فحسب؛ لأنه يحافظ على رطوبة شعرك، ويحميه من الجفاف.

استخدمي الكريمات المحتوية على الزيوت الطبيعيّة المفيدة للشعر كزيت الصبار، وزيت جوز الهند، وزيت الزيتون.

تجنّبي استخدام "جل الشعر" لأنّه يجفّف الشعر، واستخدميه في الصيف فقط.

دعي شعرك يجفّ بطريقة طبيعية بعد غسله، وتجنّبي استخدام مجفّف الشعر إذا ما أردت البقاء في المنزل، أمّا إذا أردت الخروج من المنزل، فجفّفيه بمجفّف الشعر ولكن احرصي على إبعاده مسافة ثلاثين سنتيمتراً عن الشعر.

غطّي الشعر بقبعة أو منديل أو ما شابه قبيل خروجك من المنزل في الطقس البارد؛ لغرض الحفاظ على الشعر، ولكن لا تجعليه ضيّقاً على الرأس؛ حتى لا تؤثري على سير الدورة الدموية في فروة رأسك.

تجنّبي التعرض للتدفئة في الغرف المغلقة بشكل كبير؛ لأنها تفاقم مشكلة جفاف الشعر.

تناولي الأغذية الصحية كالخضروات والفواكه والمكسرات، وكذلك الأغذية المحتوية على فيتامين (E )؛ لأنّها تغذّي الشعر وتقلّل من تساقطه.

وصفة الأفوكادو للعناية بالشعر شتاء

المكوّنات:

حبّة أفوكادو منزوعة البذرة.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، ملعقتا زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

اخفقي الأفوكادو في الخلاط لنصف دقيقة.

أضيفي بقية المكونات وامزجيها مع الأفوكادو.

ضعي المزيج على شعركِ بدءاً من الجذور ثم غطّي شعرك بغطاء بلاستيكيّ، ودعيه على شعركِ لخمس وعشرين دقيقة.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر.



