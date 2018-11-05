» طرق بسيطة للمحافظة على بشرتك في الشتاء

05 نوفمبر 2018 - 02:48 م

تعاني بشرة الكثير من الفتيات الجفاف بالتزامن مع فصل الشتاء، إلا أن هناك بعض الطرق البسيطة التي يمكن اتباعها للمحافظة علي البشرة.

طرق وقائية للمحافظة على البشرة في الشتاء لحماية البشرة في الشتاء يرجى اتباع الطرق التالية:

اختيار الصابون الملائم للبشرة، حيث إنّ استخدام صابون قاسٍ يؤدي إلى حدوث احتكاك وجفاف للبشرة، لذا يُنصح بالابتعاد عن الصابون التقليدي الذي يشتمل بالأغلب على مواد عطرية ومكوّنات تُسبب الحساسية للجلد، واستبدالها بهلام التنظيف الخالي من العطور، ويُنصح باستخدام الصابون بمقادير قليلة في أيام الشتاء.

استعمال المناشف الناعمة

فبعد غسل الوجه يُنصح بتجفيفه بمناشف ناعمة والابتعاد عن المناشف الخشنة التي تُسبب تهيجاً وتلفاً للبشرة.

استبدال مستحضرات العناية بالبشرة

عند حلول فصل الشتاء، واختيار مستحضرات التنظيف التي تتركز على الكريمات، وتقليل استخدام مستحضرات التعقيم والتونيك؛ لاشتمالها على نسبة عالية من الكحول التي تُجفف البشرة.

استعمال المكياج الخالي من الزيوت

فعند شراء كريم أساس يجب الحرص على اختيار الكريم السائل الخالي من الزيوت.

ارتداء الملابس المناسبة

فهناك أنواع من الأقمشة تُسبب حدوث حساسية وجفاف للبشرة، والحرص على عدم جعل الملابس الصوفية والخشنة تحتك بالجلد مباشرة، والبدء بارتداء الملابس القطنية الناعمة أولاً، ثمّ ارتداء الكنزة الصوفية السميكة.

نصائح روتينية لحماية البشرة في الشتاء

تجنب الاستحمام بالماء الساخن؛ فهو يُجفف البشرة من خلال قضائه على الزيتوت الطبيعية، والاستعاضة عن ذلك بالاستحمام بالماء الفاتر مع الحرص على عدم استمرار فترة الاستحمام لأكثر من عشر دقائق، إضافة إلى عدم استعمال الماء الساخن عند غسل اليدين أيضاً، فذلك يُسبب احمراراً وتهيجاً للجلد.

تقشير البشرة بشكل منتظم أسبوعياً، إذ تُساعد عملية التقشير في التخلص من الجلد الميت، وفي تنشيط البشرة وإنعاشها، وبالإمكان شراء المقشرات جاهزة من المحلات التجارية، أو عمل مُقشر طبيعي للبشرة، كهرس القليل من حبات الفراولة مع القليل من السكر، ثمّ فرك البشرة بالمزيج.

ترطيب البشرة بشكل مستمر، فبعد غسل البشرة يجب تجفيفها برفق جيداً، ثمّ دهنها بطبقة سميكة من كريم الترطيب من أجل حبس الماء داخل البشرة، ويُفضل استعمال كريم غني التركيبة مع الحرص على ترطيب اليدين أيضاً، حيث إنّ الغسل المتكرر لهما يؤدي إلى جفافهما.

استخدام ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة، كغمس كرة من القطن في عصير الليمون ودهن الوجه بها، ثمّ تركه قليلاً الوقت وغسله فالليمون يشتمل على خواص طبيعية تُساعد على القضاء على النمش وتفتيح البقع الداكنة.