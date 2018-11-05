البورصة تكسب 4.1 مليار جنيه

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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

متابعات - خالد الشرقاوي

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أنهت مؤشرات البورصة، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع جماعي بفعل مشتريات المؤسسات، كما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 754.822 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 13234 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 2121 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 0.16% عند مستوى 12720 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.01% عند مستوى 682 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1711 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 468 نقطة.

وارتفعت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وهوت 43 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 319 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه عبر تنفيذ 29.6 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 55.86% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 7.5%، والعرب على 36.64% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.20% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.79%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة بلغت 712 ألف جنيه، 378.4 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية  للشراء بقيمة 6.1 مليون جنيه، 345.9 مليون جنيه، 29.9 مليون جنيه، على التوالي.


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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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