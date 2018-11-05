«أبوتريكة» يطالب جماهير الأهلي والترجي بهذا الأمر

05 نوفمبر 2018 - 04:19 م

علّق النجم محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، على حالة التوتر الزائدة بين جمهور الكرة في مصر وتونس قبل لقاء العودة بين الأهلي والترجي، المقرر له الجمعة المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب «أبوتريكة» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «علاقة بلدنا الحبيبة مصر وشقيقتها تونس الخضراء أكبر من أي أمور أخرى ودائما الرياضة تجمع الشعوب ومهما كانت نتيجة مباراة الأهلي والترجي فالبطل في الأخير عربي نفخر به ونتمني له كل التوفيق في كأس العالم للأندية في بلد عربي آخر شقيق وهو الإمارات».

تأتي تغريدة أبوتريكة للرد على محاولات البعض لإشعال فتيل الفتنة بين جمهور الفريقين في الساعات الأخيرة وإخراج المباراة عن نطاقها داخل المستطيل الأخضر.