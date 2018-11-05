«السيسي» عن أزمة البطاطس: البلاد تبنى بالمعاناة

05 نوفمبر 2018 - 04:21 م

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كانت هناك حاجة لبناء 250 ألف فصل دراسي بتكلفة نحو 130 مليار جنيه، ضمن خطة نظام التعليم الجديد، مؤكدا أن تأجيل القرار للانتهاء منها خلال 3 أو 4 سنوات، سيحمل الدولة زيادة سنوية، ونصل لكثافة 40 طالبا.

وأضاف السيسي، خلال جلسة "كيف نبني قادة المستقبل؟"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: "التحدي كبير، والتحدي الأكبر عملية التعليم هتتم إزاي، بقولكم يا مصريين قوقولي أعمل إيه، أحلها إزاي؟؟ التحدي هنكمله للنهاية، والقضية هنحلها بجد، ولازم كلنا نشوف حل ومعانا الحكومة".

وتابع السيسي ساخرا: "هانحل مشكلة التعليم ولا هندور على البطاطس؟ البطاطس، بـ 11 جنيه و12 جنيه".

واستكمل: "خلوا بالكم من بلدكم، البلاد مبتتبنيش كدا، بتتبني بالمعاناة، حد خد الدكتوراة في الدول المتقدمة اللي فيها تجرد أو في جامعة أكسفورد مثلا وهو نايم؟ ما كانش بيسهر؟ ما كانش بيخس من المعاناة؟".

وأوضح الرئيس: "علشان نحل مسألة في الواقع الحالي، كل سنة 700 ألف بيخشوا المدرسة، نغطي متطلباتهم إزاي، المجتمع مشغول إزاي، نعمل قوانين تحل الموقف ده، مين يقولي أحل المسائل دي إزاي؟ اللي يقولي يتفضل ييجي جنبي وقبل مني، أنا بتكلم عن جزء واحد بس، أخلي الدكتورة هالة تتكلم عن الصحة؟".