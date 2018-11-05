السيسي: "الإصلاح الاقتصادي" من أقسى ما نُفذ بتاريخ مصر

05 نوفمبر 2018 - 05:25 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجددا، صعوبة إجراءات "الإصلاح الاقتصادي" التي ينفذها منذ توليه السلطة عام 2014، ووصفها، خلال مداخلة له بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أمس، بأنها "من أقسى ما تم تنفيذه في تاريخ مصر الحديث".



وأضاف السيسي، في الجلسة التي حملت عنوان "ما بعد النزاعات والحروب.. آليات بناء المجتمعات"،بمنتدي شباب العالم بشرم الشيخ أن "الشعب المصري استوعب الدرس جيدا، وانتبه له بسرعة، والدليل تحمله ما حدث من إجراءات الإصلاح الاقتصادي".



واستطرد الرئيس: "لو لم يكن المصريون استوعبوا وأصبحوا حريصين على بلدهم كانوا اتحركوا، وكانوا بيتحركوا على أقل من كده بكتير جدا علشان يغيروا".





