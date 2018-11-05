مدبولي يطالب الصينيين بالسرعة في إنشاءات "العاصمة الإدارية"

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قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الشركات المصرية العاملة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تحرزُ تقدما سريعا في التنفيذ .

ودعا مدبولي شركة CSCEC الصينية، التي تتولى أعمال إنشاء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى مواكبة تلك المعدلات عند تنفيذ مشروعاتها .

وأضاف مدبولي خلال لقاء وفد الشركة على هامش الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للواردات بمدينة شنغهاي، أن "الكرة الآن في ملعب الشركة الصينية لترينا قدراتها وإمكاناتها الضخمة، حتى يشهد العالم معجزة صينية جديدة تتحقق على أرض مصر".

وأفاد رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية أنهم "يعتزمون تدريب نحو 10 آلاف عامل مصري على أعمال البناء والتشييد من خلال دورات تدريبية مجانية على أعلى مستوى لهؤلاء العمال، مع بناء معسكرات تدريب ومساكن لهم على نفقة الشركة، على أن تؤول ملكية تلك المباني لاحقا للحكومة المصرية "


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