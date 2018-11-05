وزير الرياضة يهنئ محمد إيهاب

05 نوفمبر 2018 - 05:40 م

حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة محمد إيهاب محمود، لاعب المنتخب المصري لرفع الأثقال، بعد تحقيقه 3 ميداليات بواقع ذهبية الخطف وبرونزيتي الكلين والمجموع في منافسات وزن 81 كجم ببطولة العالم بتركمانستان.

وأعرب أشرف صبحي عن سعادته بإنجازات البطل مصري محمد إيهاب، الذي يعتبر أسطورة رفع الأثقال الحديثة، متمنيا له مزيد من الإنجازات التي تضاف لسجل الرياضة المصرية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، إننا ننتظر المزيد من الأرقام والألقاب التي ستكون دافعا معنويا قويا لتحقيق أرقام جديدة وميدالية أوليمبية بطوكيو 2020.

وأكد صبحي، أنه سيكون هناك تكريم واستقبال يليق ببطل مصر والعالم، لافتا إلى أن الوزارة ستقف وتدعم أي بطل من شأنه أن يرفع علم مصر في المحافل الدولية.

وقد توج إيهاب ذهبية الخطف محطمًا الرقم العالمي بعد أن حقق 173 كجم، تفوق إيهاب على رباعي الصين اللذين حصدا الفضية والبرونزية.

كما حصد إيهاب برونزيتي الكلين والمجموع بعد أن حقق 200 كجم في الكلين و373 في المجموع. وجاء خلف رباعي الصين.