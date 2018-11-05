» أمريكا تبلغ مجلس حقوق الإنسان إدانتها اغتيال خاشقجي

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ترامب وخاشقجي
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وكالات - خالد الشرقاوي

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أردوغان

خاشقجي

اقطاى

أبلغت الولايات المتحدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إدانتها "القتل العمد" للصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وأفادت "رويترز" أن الولايات المتحدة أكدت أيضا "ضرورة إعلان نتائج تحقيق شامل وموسع وشفاف" في قضية مقتل الصحفي.

وكانت الولايات المتحدة قد علقت عضويتها، في يونيو الماضي، في مجلس حقوق الإنسان الأممي، متهمة إياه باتخاذ قرارات مناوئة للاحتلال الإسرائيلي.

واعترفت الرياض بأن خاشقجي قتل على يد أعضاء فريق أمني سعودي في مبنى قنصلية المملكة باسطنبول في 2 أكتوبر الماضي.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، عزمها على محاسبة جميع المسؤولين عن اغتيال خاشقجي، مجددة مع ذلك تمسك واشنطن بالعلاقات الاستراتيجية مع السعودية.


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