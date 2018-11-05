تأجيل محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"

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اليوم.. محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

الإرهاب

قتل

شرطة

حسم

حركة

أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان ، لجلسة 12 نوفمبر الجاري.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.


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