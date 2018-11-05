«مختار» يعلن قائمة الإنتاج لمواجهة المقاولون العرب

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المصريون

المقاولون

الانتاج

أعلن الجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار، قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب، فى الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري العام.

وضمت القائمة كلاً من: "عامر عامر ومحمد رجب واحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي ووليد حسن ومحمد موسي وهشام شحاته وعبد الرحمن فاروق ومحمود البدري ومعاذ الحناوي ومحمود حمادة ومحمد مسعد وأحمد دويدار ومحمد عادل وجيمس تيدي وموسي دياورا وكريم لالا وغنام محمد وعبد العزيز إبراهيم ومصطفى الجمل".

ويحتل المقاولون المركز الأخير برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 10 مواجهات فاز فى 2 وتعادل فى 2 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفًا وما زال لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثالث برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 7 وخسر لقاء وحيدًا وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 10 أهداف .


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