الرئيس يكرم حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد

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محمد فضل- متابعات

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كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، زندوا مانديلا، حفيد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، كما كرم الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي نجل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في الجلسة الختامية للقمة العربية الأفريقية على هامش فعاليات منتدى شباب العالم.

ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.


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