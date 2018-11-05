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إحباط محاولة تهريب منسوجات أثرية داخل حاوية

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نجحت الإدارة العامة لأمن الموانئ في إحباط محاولة تهريب منسوجات ذات قيمة أثرية داخل حاوية متجهة إلى إحدى الدول العربية، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة جميع صور الجريمة، والخروج على القانون، لا سيما جرائم التهريب، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

وأكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى (بإدارة شرطة ميناء دمياط البحرى) اعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير ملك "رضا.ع.أ" ، وشريكه "شلبى.ع.أ" ، الكائنة بمدينة دمياط الجديدة، تصدير (موبيليات خشبية) داخل حاوية إلى إحدى الدول العربية ، وإخفاء قطع ذات قيمة تاريخية وأثرية..ضمن مشمول الرسالة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الحاوية بالتنسيق مع لجنة مختصة من الجهات المعنية ، وبتفتيشها عُثر على (4 ستائر من المنسوجات مختلفة الأشكال والأحجام مطرزة بخيوط معدنية،ومدون عليها آيات قرآنية تظهر عليها آثار القدم).. وبعرضها على لجنة متخصصة انتهت أعمالها إلى أن الستائر المضبوطة ذات قيمة فنية وتاريخية عالية تخضع لقانون حماية الآثار، وبمواجهة مندوب صاحب الشأن "عماد.ح.أ" أنكر علمه بما تحتويه الرسالة من مضبوطات، واقتصار دوره على إنهاء الإجراءات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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