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رئيس قنوات CBC يعتزل العمل التليفزيوني

الحياة السياسية

محمد هاني
محمد هاني

متابعات- محمد فضل

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اعتزال

محمد هانى

عمل تليفزيوني

أعلن الإعلامي محمد هاني، رئيس قنوات CBC، اعتزال العمل التليفزيوني، مؤكدًا أنه قدّم أفضل ما لديه في هذا المجال طوال 24 عامًا على مستوى التأسيس والقيادة في الكيانات والمؤسسات التليفزيونية التي عمل بها.

وقال هاني، في بيان الإثنين، إنه يأمل حاليًا في أن يقدم إسهامًا له قيمة في مجال صناعة الإبداع الفني.

محمد هاني عمل في راديو وتليفزيون العرب (ART )، ودريم، وروتانا في مراحل انطلاقها الأولى، وهو أحد مؤسسي برنامج "البيت بيتك"، الذي ترأس تحريره طوال سنوات عرضه على التليفزيون المصري، ثم شارك في تأسيس شبكة تليفزيون CBC ، وعمل مديرًا ثم رئيسًا لها منذ انطلاقها في يوليو 2011.


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