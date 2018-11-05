"الأموال العامة" تضبط مسئولَين لاستغلالهما موقعهما الوظيفي

05 نوفمبر 2018 - 07:30 م

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط مسئولين اثنين بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية؛ لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع عدد من المواطنين بعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية بشأن مخالفة شروط الترخيص والرسومات الهندسية.

كانت معلومات قد وردت إلى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا مفادها قيام مسئولي الإدارة الهندسية بمجلس مدينة المنزلة بالدقهلية بالتواطؤ مع بعض ملاك العقارات، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية "بدون ترخيص"، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة التحريات وقيام كل من المدعو "السيد أ. أ."، عمره 58 سنة، يعمل بوظيفة "فني شئون هندسية" بمجلس مدينة المنزلة، والمدعو "هيثم ح. م."، عمره 38 سنة، يعمل بوظيفة "فني شئون هندسية" بذات المجلس، ومقيمان بمحافظة الدقهلية، بالتواطؤ مع بعض ملاك العقارات، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية "بدون ترخيص"، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام بما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة، وتربيح الغير، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر، وتم الحصول على المستندات المؤيدة لتلك الوقائع.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين الاثنين، واعترفا بارتكابهما تلك الوقائع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.