الشركات الأوروبية تتأثّر بالعقوبات على إيران بطرق مختلفة

05 نوفمبر 2018 - 07:30 م



يقوّض انسحاب الولايات المتّحدة من اتّفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني أنشطة الشركات الأوروبية المتعدّدة الجنسيات في إيران، خاصة مع دخول الدفعة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على طهران حيّز التنفيذ اليوم الاثنين، بعد دفعة أولى سارية منذ مطلع أغسطس.

ومنذ قررت واشنطن الانسحاب من الاتفاق أعلن العديد من هذه الشركات انسحابها من إيران من دون انتظار تشكيل الاتّحاد الأوروبي كيانا يُفترض أن يسمح بإجراء معاملات مع طهران، إلا أنّ تشكيل هذا الكيان يبدو معقّدا.



وقد تأثّرت الشركات المصنّعة للسيارات الأوروبية بدفعة العقوبات الأولى، وأوقفت أنشطتها في إيران، أو خفضت حجم نشاطها بشكل كبير،ولا تستهدف العقوبات الأمريكية قطاعي الأدوية والسياحة، ولكن الشركات تواجه صعوبات بسبب القيود على المعاملات المالية.

واعتبارا من اليوم، لن تتمكّن المصارف الأجنبية التي تجري معاملات مع نظيرتها الإيرانية من الوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي.





