السيسي: «مش هخبي عليكم حاجة.. لازم نتعاون»

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المدارس

السيسي

تعاون

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مطالبته بجعل المدارس اليابانية بمقابل مادي لضمان نجاحها، قائلا: "المسائل مش هتمشي كده".

وأشار "السيسي"، خلال جلسة "كيف نبني قادة المستقبل" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، إلى أن الأزمة ليست فقط في توفير احتياجات المواطنين ولكن في مواكبة التطور، مضيفا: "مش هخبي عليكم حاجة لازم نتعاون مع بعض".

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في دورته الثانية مساء السبت من أرض السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من زعماء وقادة العالم، و52 وفدا رسميا، ومشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.


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