تعرف على موعد إجازة المولد النبوي

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المولد النبوي

أجازة

يحتفل المسلمون في بقاع العالم المختلفة بذكرى المولد النبوي الشريف، يوم 12 ربيع الأول، والذي يوافق هذا العام الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق 20 نوفمبر الجاري.

ووفقًا لتحديد الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة التي أقرتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في قرار حمل رقم 1193 لسنة 2018، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها 26 (مكرر)، فإن الثلاثاء 20 نوفمبر الجاري إجازة رسمية للعاملين في القطاع العام، بمناسبة ذكرى المولد النبوي.


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