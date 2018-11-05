كوريا الشمالية تهدد باستئناف برنامجها النووي حال عدم رفع العقوبات

05 نوفمبر 2018 - 07:43 م

كثفت كوريا الشمالية هجومها على العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، وهددت باستئناف برنامجها النووي في حال لم يتم رفع العقوبات.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن معهد الدراسات الأمريكية التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية قال: إنه يمكنها استئناف سياستها الخاصة بالبناء الاقتصادي والتطوير النووي في حال استمرت الإجراءات العقابية.

ونقلت الوكالة عن كون جونج جون، مدير المعهد أنه يستحسن أن توقف الولايات المتحدة أفعال التدمير الذاتي بالضغط على كوريا الشمالية لان هذه الإجراءات تعيق كوريا الجنوبية من إقامة مشاريع تعاونية مع الشطر الشمالي، حسبما قال مدير المعهد .

وهذا يشبه التصريحات التي قالها زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أخيرا، ومفادها أن العقوبات "الشريرة" تقف في طريق دفع تطور البلاد وتؤدي إلى "التغيير والخنوع".





