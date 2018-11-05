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«بن سلمان» يزور مصابي العمليات العسكرية

عرب وعالم

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

وكالات

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رسالة من الملك سلمان وولي العهد لـ«أردوغان»

زار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم (الاثنين)، المصابين من الحد الجنوبي الذين يتلقون العلاج في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض.

ونقل ولي العهد لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وعبّر ولي العهد في حديثه مع المصابين عن اعتزازه بشجاعتهم وتقديره لتضحياتهم، سائلا الله لهم الصحة والعافية.

وقلّد الأمير محمد بن سلمان المصابين نوط الشرف ونوط المعركة، واللذين يمنحان لجميع المصابين في العمليات العسكرية.

رافق ولي العهد خلال الزيارة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، والفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات المشتركة، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى.


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