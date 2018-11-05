1.2 مليار دولار قرضا لــ"ميدور" من بنوك عالمية

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وقعت شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، الاتفاق النهائي لعقد قرض تمويل مشروع توسعات معمل ميدور بقيمة 1.2 مليار دولار مع تحالف مصرفي عالمي لزيادة طاقته التكريرية بنسبة 60% مع رؤساء تحالف بنوك كريدي أجريكول وبنك بي إن بي باريبا الفرنسية، وبنك CDP الإيطالي، والبنك الأهلي المصري، وبنك أبو ظبي الوطني المستشارين الماليين للمشروع.
وتبلغ قيمة المشروع 1.2 مليار دولار من إجمالي تكلفة مشروع التوسعات البالغ استثماراته 2.3 مليار دولار، وفقا لبيان وزارة البترول.
وقال طارق الملا وزير البترول: إن القرض المقدم من تحالف البنوك العالمية يؤكد الثقة في المناخ الاستثماري الجاذب في مصر في ظل سياسة الإصلاح الاقتصادي الحالية، ويدعم العلاقات المصرية الإيطالية في مجال البترول والغاز.
من ناحيته أكد السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني، أن المؤسسات الإيطالية المشاركة في المشروع، مثل: هيئة تنمية الصادرات الإيطالية (SACE) وتكنيب الإيطالية وبنك CDP الإيطالي كان لها دور مهم في التوصل لهذا الاتفاق.
وتابع: "يعد هذا المشروع أحد أهم المشروعات في مجال تنمية وتطوير قدرات مصر التكريرية في المنطقة، ويدعم تواجد الشركات الإيطالية ومشاركتها في المساهمة في تطوير الامكانيات الكبرى التي تمتلكها مصر في قطاع البترول والغاز".


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