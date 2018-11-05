» الأهلي يقرر تغريم مؤمن زكريا

05 نوفمبر 2018 - 07:52 م

قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية على مؤمن زكريا لاعب القلعة الحمراء، بسبب حديثه عن الرحيل قبل مباراة الفريق المصيرية في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان مؤمن زكريا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد ألمح للرحيل عن النادي بعد نهاية عقده بانتهاء الموسم الجاري.

وكتب مؤمن زكريا عبر تويتر: "‏مش مشكلة أنا الوحيد بره القائمة.. برضه وراء الفريق لغاية 9 نوفمبر في رادس هروح أشجع، وبعدها ربنا يسهلها للجميع".

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل، في التاسعة مساءً، على ملعب رادس في تونس، ضمن إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بثلاثية مقابل هدف للمارد الأحمر.