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"أوراسكوم للاستثمار" تسعى للاستحواذ على حصة في "ثروة كابيتال"

مال وأعمال

اوراسكوم
اوراسكوم

عصام الشربيني

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 تقدمت شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب للحصول على موافقة، لتقديم عرض شراء اختياري، للاستحواذ على حصة غير حاكمة من أسهم "ثروة كابيتال" القابضة.

وأوضحت الرقابة المالية في بيان، لها أن أوراسكوم تعتزم تقديم عرض شراء اختياري للاستحواذ على 216.03 مليون سهم بسعر الطرح 7.36 جنيه في الحالة الأولى، و144.02 مليون سهم وحتى أقل من عدد 216.03 مليون سهم بسعر 6.62 جنيه للسهم في الحالة الثانية.
وأشارت إلى أنه يحق لشركة أوراسكوم للاستثمار قبول أو رفض شراء الأسهم المعروضة في حالة تقدم عدد لأسهم يقل عن 144.02 مليون سهم.

وأضافت الرقابة أنها ستقوم بدراسة الطلب، واستيفاء ما يلزم من بيانات ومعلومات في ضوء القواعد والإجراءات الحاكمة،يذكر انه في منتصف أكتوبر الماضي، استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية الوافد رقم 226 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسية، وهي أسهم شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

وتم تنفيذ طرح عام وخاص لعدد 295.2 مليون سهم بنسبة 47.2% من أسهم رأسمال الشركة بسعر 7.36 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية 2.2 مليار جنيه ،وبلغ عدد أسهم الطرح العام 29,5 مليون سهم تمثل 10% من عدد الأسهم المعروضة للبيع، و4,7% تقريبا من أسهم رأسمال الشركة المصدر.



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