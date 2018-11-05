برشلونة يقترب من ضم مدافع تشيلسي

05 نوفمبر 2018 - 07:58 م

دخل برشلونة الإسباني في مفاوضات مع البرازيلي ديفيد لويز، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، للحصول على توقيعه، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتبعًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، لا يرغب لويز في تجديد تعاقده مع تشيلسي، وهو ما يمنح الفريق الكتالوني فرصة مميزة للفوز بخدماته في ميركاتو الشتاء، حيث سيخسر تشيلسي اللاعب مجانًا في الصيف المقبل إذا لم يتم تجديد تعاقده.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن إدارة برشلونة لديها رغبة في التعاقد مع المدافع المخضرم، خاصة وأن الصفقة لن تكلف الكثير بسبب قرب انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه، وكذلك الأزمة التي يعاني منها الفريق الكتالوني في خط الدفاع.

ويحظى لويز بثقة الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي، حيث اعتمد عليه بشكل أساسي في جميع مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وهو يجعل معارضته للصفقة أمرًا مؤكدًا.

وانتقل لويز إلى صفوف تشيلسي عام 2011 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، قبل رحيله إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2014، إلا أن النادي الإنجليزي تعاقد معه مجددًا عام 2016.