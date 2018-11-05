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افتتاح قاعدة عسكرية بريطانية في سلطنة عمان

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زير الدفاع البريطاني جافين وليامسون
زير الدفاع البريطاني جافين وليامسون

وكالات

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عمان

قاعدة عسكرية

تدريب عسكري

أعلنت بريطانيا، اليوم الإثنين، أنها ستفتح قاعدة تدريب عسكري مشتركة في سلطنة عمان في مارس 2019 مع تطلع المملكة المتحدة لتعزيز علاقاتها مع حلفائها في المنطقة.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون عن افتتاح قاعدة التدريب البريطانية العمانية أثناء زيارة إلى السلطنة لمتابعة ختام تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق شارك فيها آلاف الأفراد الذين تدربوا على القتال في الصحراء.

وقال وليامسون في بيان أصدرته وزارته "علاقاتنا مع عمان مبنية على قرون من التعاون ونحن نعمل على تعزيزها لتستمر في المستقبل بافتتاح قاعدتنا المشتركة الجديدة".

وأضاف "هذا أكثر أهمية الآن منه في أي وقت مضى، حيث تسعى الأنشطة الخبيثة لدول معادية ومنظمات متطرفة عنيفة لتقويض الاستقرار وتخريب النظام القائم على المبادئ الذي نعتمد عليه جميعا".

وافتتحت بريطانيا في وقت سابق هذا العام قاعدة عسكرية دائمة في البحرين.

وقالت وزارة الدفاع إن وليامسون أشار في اجتماعاته مع القادة العمانيين إلى نيته توقيع اتفاق ثنائي جديد في مطلع العام القادم يشمل تعزيز العلاقات الدفاعية والتعاون الأوسع نطاقا.


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