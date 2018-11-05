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وزير الدفاع التركي يزور ليبيا على رأس وفد عسكري

عرب وعالم

فائز السراج ووزير الدفاع التركي
فائز السراج ووزير الدفاع التركي

وكالات - خالد الشرقاوي

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تركيا

ليبيا

وزير الدفاع التركي

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الإثنين، مع مسؤولين ليبيين التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية بين البلدين، إضافة إلى قضايا الأمن الإقليمي.

جاء ذلك في سلسلة لقاءات أجراها أكار مع كل من فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي علي عبد السلام باشاغا، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

ويرافق "أكار" في زيارته للعاصمة الليبية طرابلس، التي وصلها لإجراء مباحثات رسمية، رئيس الأركان العامة الفريق يشار غولر، ورئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق سرداد تشام، وفق وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".

كما يرافق أيضا ممثل تركيا الخاص إلى ليبيا امر الله ايشلر، ومستشار رئيس حزب العدالة والتنمية ياسين أقطاي، وعدد من مسؤولي وزارة الدفاع والخارجية التركية.

وفي سياق متصل، أفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج، أن الأخير بحث مع وزير الدفاع التركي التعاون العسكري بين البلدين، وبالأخص التعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية، من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، وتفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين في هذا الشأن.

وحضر اللقاء من الجانب الليبي وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووكيل وزارة الدفاع اوحيدة نجم، ورئيس الأركان العامة اللواء عبد الرحمن الطويل، وسفير ليبيا لدى تركيا عبد الرزاق مختار، وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية.

وتناول الاجتماع وفق البيان العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار روابط الأخوة والصداقة الوثيقة بينهما وبحث عدد من المواضيع المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وآلية التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين وعملية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وأكد السراج أن عملية توحيد المؤسسة العسكرية بمختلف مكوناتها، تحتاج إرادة سياسية موحدة، وتعتمد على نجاح المسار السياسيث.

من جانبه، أشاد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (هيئة استشارية)، بالموقف التركي تجاه الأزمة ببلاده، وذلك خلال لقائه الوفد التركي برئاسة أكار، بمقر المجلس بطرابلس.

ووفق المكتب الإعلامي للمجلس، دعا المشري إلى رفع تأشيرة الدخول بين البلدين، وعودة الخطوط الجوية التركية للعمل في ليبيا، واستئناف الشركات التركية لأعمالها المتوقفة بالبلاد.

كما دعا أيضا إلى تطوير العلاقات والتعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

ووفق البيان نفسه، ناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته، أبدى الجانب التركي استعداده للوقوف إلى جانب ليبيا، وتكثيف اللقاءات والتعاون بين البلدين، إلى أن تصل ليبيا إلى مرحلة الأمن والاستقرار.

وأكد الوفد أن تركيا قادرة على المساعدة في حل بعض المشاكل التي تعاني منها ليبيا في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، بحسب "الأناضول".


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