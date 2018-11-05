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بولتون يتوعد بمزيد من العقوبات على إيران

عرب وعالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

المصريون ووكالات

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توعد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الإثنين، بفرض بلاده مزيدًا من العقوبات على إيران، بعد دخول حزمة العقوبات الأمريكية الثانية عليها حيز التنفيذ، صباح اليوم.
وقال بولتون في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن العقوبات التي فرضت على طهران لديها تأثير "هائل" على الاقتصاد الإيراني.
وأضاف: "رأينا مسبقًا النتائج في إيران.. عملتهم انهارت بنسبة 70% منذ فرض العقوبات، التضحم زاد أربعة أضعاف، البلد الآن في حالة ركود".
واعتبر بولتون أن العقوبات على إيران "ستقلص قدرتها على مواصلة برنامجها النووي، وعلى تمويل الإرهاب، والانخراط في أنشطة عسكرية حول الشرق الأوسط، وأعتقد أننا نرى ذلك بالفعل".
وبدأت الولايات المتحدة، اليوم تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.
إلا أنها استثنت بشكل مؤقت 8 دول، بينها تركيا من العقوبات على الصادرات النفطية الإيرانية.
وقال بولتون "الهدف هو تخفيض صادرات النفط الإيرانية حتى الصفر. ونحن نعمل مع الدول الأخرى على توفير إمدادات بديلة للدول التي تشتري(النفط)".
وتابع: "دعنا نكون واضحين. سيكون هناك عقوبات ستذهب أبعد من هذا الحد. لن نكتفي ببساطة بمستوى العقوبات التي كانت موجودة في عهد (الرئيس السابق باراك) أوباما في 2015. المزيد قادم".
وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه في حزمة العقوبات اليوم تكون بلاده أعادت فرض جميع العقوبات التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب في مايو الماضي. -

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