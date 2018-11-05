» ترامب: من المحتمل ألّا ألتقي بوتين في باريس

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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أنه من المحتمل ألّا يلتقي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في باريس، مؤكدًا أنه سيلتقيه في اجتماع زعماء العالم بقمة العشرين هذا العام في الأرجنتين.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن ترامب قوله للصحفيين، "لست متأكدًا أننا سنلتقي في باريس. يحتمل أننا لن نلتقي".
وأضاف "لكنا سنلتقي في قمة العشرين، ومن المحتمل أن نجري الكثير من اللقاءات".
والأربعاء الماضي، أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، أن لقاءً سيجمع ترامب مع بوتين، في العاصمة الفرنسية يوم 11 نوفمبر، و"سيكون قصيرا، على الأرجح".
وفي ختام زيارته إلى موسكو، يومي 22 و23 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، أعلن بولتون أن رئيسي البلدين سيجتمعان في باريس على هامش الاحتفالات بمناسبة مرور 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولى.
وفي يوليو/ تموز الماضي، عقد بوتين وترامب قمة في العاصمة الفنلندية، هلسنكي، أثارت جدلا واسعا بأمريكا، حيث استبعد خلالها ترامب تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية 2016.
وأعرب ترامب، عقب القمة، عن رغبته في تحسين العلاقات بين الجانبين، ووصف التحقيق الذي تجريه بلاده بشأن التدخل الروسي في الانتخابات بأنه "كارثة". 

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