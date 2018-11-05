تونس.. الشاهد يجري تعديلًا وزاريًا يشمل 13 حقيبة

05 نوفمبر 2018 - 10:30 م

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الإثنين، عن تعديل وزاري موسّع بحكومته.



وشمل التعديل الوزاري، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، 13 حقيبة وزارية، و5 كتاب دولة.



وشهد التعديل انضمام وزير من أصول يهودية للحكومة، لأول مرة، حيث تولى رجل الأعمال روني الطرابلسي حقيبة السياحة.



وفي ما يلي قائمة الوزراء وكتاب الدولة المعينين.





* كريم الجموسي وزيرًا للعدل.

* كمال مرجان وزيرًا للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.



*عبد الرؤوف الشريف وزيرًا للصحة.



*مختار الھمامي وزيرًا للشؤون المحلية والبيئة.



* الھادي الماكني وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية.



*سنية بالشيخ وزيرة لشؤون الشباب والرياضة.



*سيدة لونيسي وزيرة للتكوين المھني والتشغيل.



*روني الطرابلسي وزيرًا للسياحة والصناعات التقليدية.



*ھشام بن أحمد وزيرًا للنقل.



*نور الدين السالمي وزيرًا للتجھيز والإسكان والتھيئة الترابية.



*رضوان عيارة وزيرًا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالھجرة والتونسيين بالخارج.



*محمد فاضل محفوظ وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع الھيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.



*شكري بن حسن وزيرًا لدى رئيس الحكومة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.



*حبيب الدبابي كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.



*عادل الجربوعي كاتب دولة لدى وزير النقل.



*أحمد قعلول كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلف بالرياضة.



* بسمة الجبالي كاتبة دولة لدى وزيرالشؤون المحلية والبيئة.

