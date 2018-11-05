» مصر: نحافظ على غزة والتهدئة لا تغني عن المصالحة

05 نوفمبر 2018 - 10:40 م

قال قنصل مصر لدى فلسطين مصطفى الشحات، إن "التهدئة (مع إسرائيل) في قطاع غزة لا تحل محل المصالحة الفلسطينية"، مشيرة إلى أن بلاده تحافظ على القطاع "باعتباره جزءا لا يتجزأ من الكل الفلسطيني".

جاء ذلك، في تصريحات للشحات مساء الإثنين، عقب استقباله من قبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، بمقر المنظمة في مدينة رام الله، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وشدد الشحات على أن ترتيب البيت الفلسطيني أولوية لدى مصر.

وأشار إلى أن مصر تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على قطاع غزة "باعتباره جزءا لا يتجزأ من الكل الفلسطيني"، وأن قضيته ليست إنسانية أو اقتصادية وإنما قضية سياسية وقانونية.

من جهتها، أكدت عشراوي على "الدور المصري في السعي لتحقيق الوحدة الداخلية وإنهاء ملف الانقسام، ودعمها للقضية الفلسطينية (..) والتزامها بمتطلبات السلام"، وفق الوكالة.

وغادر وفد أمني من جهاز المخابرات العامة المصري، مساء الإثنين، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" (شمال)، بعد زيارة استمرت عدة ساعات، تطرقت إلى ملفي "التهدئة" مع إسرائيل، و"المصالحة الفلسطينية"، بحسب مصدر فلسطيني، لم يعلن عن وجهة الوفد.

ويجري الوفد المصري، جولة مكوكية بين غزة والضفة الغربية وإسرائيل منذ أسابيع، يلتقي خلالها مسؤولين في حركتي "حماس" و"فتح"، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" بغزة.



وهذه الزيارة السادسة للوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، خلال 3 أسابيع.وكان مصدر فلسطيني مطلع، قد كشف للأناضول، الخميس الماضي، أن "المخابرات" المصرية، التي تقود جهود الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، قد حققت تقدما ملموسا في مفاوضات التهدئة.

وتشمل بنود الاتفاق المرتقب، تخفيف الحصار عن قطاع غزة، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينفذها الفلسطينيون قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل.