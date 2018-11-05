» الرئاسة التونسية تفجر مفاجأة بشأن التعديل الوزاري

05 نوفمبر 2018 - 10:50 م

قالت سعيدة قراش الناطقة باسم الرئاسة التونسية، إن الرئيس الباجي قائد السبسي "غير موافق" على التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء الإثنين.



جاء ذلك في تصريحات لقراش لإذاعة "موزاييك" المحلية الخاصة.



وأضافت قراش أنه "لم يتم التشاور مع رئيس الجمهورية حول التعديل، وتم إعلامه به في ساعة متأخرة".



وتابعت: "'رئيس الجمهورية غير موافق على هذا التمشي (التعديل) لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع".



وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الحكومة التونسية، عن تعديل وزاري موسّع بحكومته.وشمل التعديل الوزاري، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، 13 حقيبة وزارية، و5 كتاب دولة.

وشهد التعديل انضمام وزير من أصول يهودية للحكومة، لأول مرة، حيث تولى رجل الأعمال روني الطرابلسي حقيبة السياحة.ومنذ 2015، يعيش حزب حركة "نداء تونس" الحاكم (أسسها السبسي) أزمة سياسية وحركة انشقاقات تعمّقت الربيع الماضي.