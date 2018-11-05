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الكويت: نقف إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب

الحياة السياسية

أمير الكويت
أمير الكويت

المصريون ووكالات

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أكد مجلس الوزراء الكويتى وقوفه إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب، وتأييدها في كافة ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامتها، وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف حافلة كانت تقل مجموعة من المواطنين إلى دير الأنبا صموائيل في محافظة المنيا.
وأكد مجلس الوزراء الكويتى مجددا في بيان صادر اليوم الإثنين، عقب إجتماعه الأسبوعي، والذي عقد بقاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، موقف الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره.
وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصرى، مؤكدا استنكاره وادانته لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في مصر.
وفى السياق ذاته، أدان مجلس الوزراء الكويتى الهجومين الانتحاريين اللذين وقعا في كل من تونس وبلدة خانقين شمال شرق العراق، واللذين أسفرا عن وقوع عدد من القتلى والجرحى، مؤكداً موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية، وتستهدف أرواح الأبرياء وزعزعة الأمن والاستقرار.

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