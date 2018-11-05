ماذا قال "أديب" عن إلغاء "السيسي" العلاوة للموظفين؟

05 نوفمبر 2018 - 11:10 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريح الرئيس السيسي بشأن إلغاء العلاوة للموظفين لبناء 250 ألف فصل لتقليل الكثافة الطلابية في المدارس، قائلا: "بدل ما الدولة تديلك فلوس في ايدك هتحسن الوضع في المدارس".



وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، "على طول بناخد السمكة وناكلها إحنا عايزين السنارة"، لافتًا إلى أن الكثافة الطلابية بعد إضافة الفصول الجديدة ستصل إلى 40 طالب.

