» قرار إيقاف أزارو لم يصدر إلا بعد هذا الأمر الهام

عقب الكابتن جمال الغندور، الحكم الدولي السابق، على قرار الكاف الخاص بإيقاف أزارو مبارتين وإحالة كارتيرون للتحقيق.



وقال "الغندور"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية «الرافدين+» مساء الإثنين، إن لجان الاتحاد الإفريقي تعمل وفقًا للتقرير، وأن المباراة تحتوي على مراقب ومنسق.

وقال "الغندور"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية «الرافدين+» مساء الإثنين، إن لجان الاتحاد الإفريقي تعمل وفقًا للتقرير، وأن المباراة تحتوي على مراقب ومنسق.