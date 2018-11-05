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"الغندور":

قرار إيقاف أزارو لم يصدر إلا بعد هذا الأمر الهام

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أزارو يحتفل بهدفه أمام المصري
أزارو يحتفل بهدفه أمام المصري

المصريون ـ متابعات

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عقب الكابتن جمال الغندور، الحكم الدولي السابق، على قرار الكاف الخاص بإيقاف أزارو مبارتين وإحالة كارتيرون للتحقيق.
وقال "الغندور"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية «الرافدين+» مساء الإثنين، إن لجان الاتحاد الإفريقي تعمل وفقًا للتقرير، وأن المباراة تحتوي على مراقب ومنسق.
وأشار "الغندور" إلى أن هذه القرارات تتم بعد تقارير رسمية وبعد فحصها، مؤكدًا أن اللجنة لن تصدر أي قرار إلا بعد دراسة التقارير، والرجوع للوائح.
وأضاف الحكم الدولي السابق، إنه غير راضي عن حكم مباراة الأهلي والترجي، وكذلك الجميع غير راضي عنه.

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