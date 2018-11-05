روسيا تعلن اعتراض طائرة استطلاع أمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن إحدى مقاتلاتها اعترضت طائرة استطلاع أمريكية كانت تقترب من الحدود الروسية فوق البحر الأسود، مؤكدة أن عملية مرافقتها تمت بشكل آمن. وأفادت الوزارة في بيان نقلته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية، بأن المقاتلة «سو-27» حلقت لاعتراض مقاتلة الأسطول الأمريكي «إي آر-3 إي» بعد أن اقتربت من الحدود الروسية ورافقتها مع الالتزام بإجراءات الأمان.
وتابعت :«قام طاقم المقاتلة بالإبلاغ عن طائرة استطلاع أمريكية وقام بمرافقتها وعدم السماح باختراق الحدود الجوية الروسية، مع الالتزام بكل إجراءات الأمان اللازمة.
كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أمس إنها رصدت طائرة استطلاع الأمريكية في المجال الجوي بالقرب من منطقة كالينيجراد، مؤكدة أنه تم رصد 17 طائرة تجسس وطائرة بدون طيار أمريكية ودول حلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية منذ بداية الأسبوع.