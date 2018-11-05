روسيا تعلن اعتراض طائرة استطلاع أمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن إحدى مقاتلاتها اعترضت طائرة استطلاع أمريكية كانت تقترب من الحدود الروسية فوق البحر الأسود، مؤكدة أن عملية مرافقتها تمت بشكل آمن.



وأفادت الوزارة في بيان نقلته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية، بأن المقاتلة «سو-27» حلقت لاعتراض مقاتلة الأسطول الأمريكي «إي آر-3 إي» بعد أن اقتربت من الحدود الروسية ورافقتها مع الالتزام بإجراءات الأمان.